В Петербурге полиция провела антиалкогольный рейд по ресторанам и магазинам

Из оборота изъяли около 1 000 л спиртосодержащей продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Петербургская полиция провела масштабный рейд по заведениям, которые торгуют алкоголем в розницу, - ресторанам, кафе и магазинам. Изъято около 1 000 л спиртосодержащей продукции, в том числе более 360 л с признаками контрафакта, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Тотальной проверке подверглись как крупные рестораны, так и многочисленные продуктовые магазины. В общей сложности в результате масштабного рейда полицейскими изъято около 1 000 л алкоголя, при этом свыше 360 л с признаками контрафактности", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, рейд состоялся в минувшие выходные. В Невском районе города проверили пять ресторанов, где выявили различные нарушения, в том числе в части реализации алкоголя. В одном из этих заведений имелась лицензия лишь на реализацию слабоалкогольной продукции, хотя клиентам предлагали широкий ассортимент крепких напитков. Без лицензии на продажу крепкого спиртного работал и ресторан на Белградской улице во Фрунзенском районе - в нем оперативники изъяли свыше 50 бутылок алкоголя различных видов и наименований.

Параллельно экономическая полиция проверила несколько десятков продуктовых магазинов в семи районах города. Нарушения в обороте алкогольной продукции при контрольных закупках выявили в половине проверяемых точек.

"К примеру, в двух магазинах в Кировском районе продажа алкоголя осуществлялась вообще без лицензии. В Калининском, Петродворцовом, Невском и Красносельском районах алкоголь в продуктовых магазинах продавали с нарушением законодательства. Также в одном из магазинов в Невском районе полицейскими было изъято свыше 50 бутылок контрафакта", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Работников, которые осуществляли незаконную продажу спиртного, уже привлекли к административной ответственности. "В отношении предпринимателей, организовавших продажу алкогольной продукции без лицензии, будут приняты меры процессуального воздействия", - отметили в полиции.