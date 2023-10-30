В конкурсе грантов мэра Москвы в 2023 году выиграли более 240 НКО

Наиболее популярными стали направления "Молодежь Москвы", "Наше наследие", "ЗОЖ и спорт"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Свыше 240 социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) победили в конкурсе грантов мэра Москвы в этом году, что является рекордным количеством за последние три года. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"В 2023-м в конкурсе грантов мэра Москвы выиграла 241 социально ориентированная некоммерческая организация. Это рекордное количество победителей за последние три года. Полученные средства помогут воплотить добрые инициативы, полезные для города и жителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что на гранты претендовали около 900 благотворительных организаций, треть из них участвовала в конкурсе впервые. НКО представляли свои проекты в 12 номинациях, наиболее популярными стали направления "Молодежь Москвы", "Наше наследие", "ЗОЖ и спорт".

Основательница победившего в номинации "Молодежь Москвы" фонда "Образование для будущего" Анаида Шнайдер рассказала, что проект "Арт-молодежь" поможет талантливым художникам и скульпторам заявить о себе. "Целевая аудитория - школьники и студенты. Мы хотим популяризировать их творчество и обучить, как продавать свои работы. Для этого планируем создать онлайн-платформу с 3D-галереей, где будут представлены лучшие творения участников и информация о них", - пояснила она. Президент фонда добавила, что победа в конкурсе даст возможность осуществить поддержку более 150 начинающих художников. Помимо создания сайта и виртуальной экспозиции, на полученные средства (более 3,2 млн рублей) фонд собирается организовать офлайн-выставку лучших работ участников "Арт-молодежи".

Одним из победителей конкурса грантов мэра Москвы в номинации "Наше наследие" стала организация поддержки и развития гражданских и общественных инициатив "Гражданин". Она получила более 2,1 млн рублей на воплощение проекта "Москва и москвичи". Директор организации Никита Колмаков рассказал, что проект рассчитан на то, чтобы заинтересовать молодое поколение историей своей страны и своего города.

"Мы планируем снять серию видеороликов с сурдопереводом продолжительностью до семи минут о выдающихся москвичах. Одним из героев, например, станет великий советский футболист Лев Яшин. Помимо видеороликов, мы организуем несколько уличных экскурсий по значимым локациям столицы и местам, связанным с известными горожанами", - пояснил Колмаков.

Конкурс грантов проводится с 2002 года. В 2022 году победили 227 проектов, из них 92 впервые получили грантовую поддержку.