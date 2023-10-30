В Челябинске за выходные выпало более половины месячной нормы осадков

К очистке дворов от снега и наледи привлекли свыше 1,6 тыс. дворников

ЧЕЛЯБИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Снегопад, прошедший в Челябинске в субботу и воскресенье, принес более 50% месячной нормы осадков. К очистке дворов от снега и наледи привлекли свыше 1,6 тыс. дворников, сообщил на аппаратном совещании в администрации города заместитель главы по городскому хозяйству Александр Астахов.

"За выходные дни в городе выпало около 19 мм осадков, что составляет более 50% месячной нормы. В связи с этим на уборке дворовых территорий управляющими компаниями задействовано более 1,6 тыс. дворников и более 50 единиц техники. Основные усилия сосредоточим на удалении снега и наледи на дворовых территориях, а также на использовании пескосоляной смеси для отсыпки обледенелых участков", - сказал замглавы.

По словам Астахова, на неделе сотрудники управления ЖКХ проверят состояние дворовых территорий. Прежде всего проверки пройдут по обращениям граждан.

По данным Поисково-спасательной службы Челябинской области, из-за снегопада на дорогах региона сохраняется тяжелая обстановка. В минувшие выходные сотрудники службы неоднократно привлекались для ликвидации последствий автоаварий. Например, 28 октября водитель ВАЗ 2111 допустил съезд на обочину, машина столкнулась с деревом, пассажир переднего ряда оказался зажат в салоне и получил множественные травмы. 29 октября водитель фуры не смог вовремя остановиться и допустил столкновение со стоящим перед подъемом грузовиком.