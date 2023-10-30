В махачкалинском аэропорту отменили десятки рейсов

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Десятки рейсов отменены в махачкалинском аэропорту в понедельник после закрытия воздушной гавани из-за прошедших накануне массовых беспорядков.
По данным табло аэропорта, были отменны 10 рейсов, которые должны были вылететь из Махачкалы, и 10 рейсов, которые должны были прибыть в воздушную гавань.
В том числе отменены рейсы, связывающие Махачкалу с Москвой, Нижним Новгородом, Сочи, Сургутом, Санкт-Петербургом, Пермью и Стамбулом.
Также по данным сайта аэропорта, задержан рейс, вылетающий в Екатеринбург.