В махачкалинском аэропорту отменили десятки рейсов

В их числе рейсы, связывающие Махачкалу с Москвой, Нижним Новгородом, Сочи, Сургутом, Санкт-Петербургом, Пермью и Стамбулом

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Десятки рейсов отменены в махачкалинском аэропорту в понедельник после закрытия воздушной гавани из-за прошедших накануне массовых беспорядков.

По данным табло аэропорта, были отменны 10 рейсов, которые должны были вылететь из Махачкалы, и 10 рейсов, которые должны были прибыть в воздушную гавань.

В том числе отменены рейсы, связывающие Махачкалу с Москвой, Нижним Новгородом, Сочи, Сургутом, Санкт-Петербургом, Пермью и Стамбулом.

Также по данным сайта аэропорта, задержан рейс, вылетающий в Екатеринбург.