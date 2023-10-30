В новых субъектах РФ планируют восстановить свыше 500 учреждений образования

По информации министра просвещения Сергея Кравцова, в их числе 312 школ

ЛУГАНСК, 30 октября. /ТАСС/. Более 500 образовательных организаций отремонтируют в новых регионах РФ в 2023 году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Только в этом году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет отремонтирована 521 образовательная организация, в том числе 312 школ. Это высокие темпы и, надеюсь, в следующие годы их удастся сохранить", - сказал он в интервью агентству "Луганскинформцентр", отметив, что Минпросвещения РФ с регионами-шефами работает над тем, чтобы в школах было необходимое оборудование, в том числе мебель, учебники и спортивный инвентарь.

Кравцов сообщил, что ведомство намерено распространить действие программы "Земский учитель" на три новых субъекта: Луганскую и Донецкую народные республики, а также Запорожскую область. "Пока планируем распространить программу еще на три региона: Луганскую и Донецкую народные республики и Запорожскую область. Обо всех подробностях дополнительно расскажем", - рассказал он.

Кравцов отметил, что проект "Земский учитель" в России востребован и его успешно реализуют: за все время его работы общее количество учителей, приехавших на работу в сельскую местность, составило более 5 тыс.