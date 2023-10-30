Yonhap: бежавшие от мобилизации россияне более года живут в аэропорту Южной Кореи

По информации агентства, они не могут получить убежище в этой стране и проживают в аэропорту Инчхон

СЕУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Трое граждан РФ, уехавших в Республику Корея в октябре 2022 года с целью избежать мобилизации, более года не могут получить убежище в этой стране и проживают в аэропорту Инчхон. Как сообщает агентство Yonhap, Государственная комиссия по правам человека рекомендовала властям улучшить условия их проживания.

Как указывает Yonhap, "трое военнообязанных россиян застряли" в международном аэропорту Инчхон и проживают в зоне ожидания вылета с октября 2022 года после того, как "бежали от призыва в вооруженные силы" в связи со специальной военной операцией. По мнению комиссии, они заслуживают "гуманитарного содействия" со стороны властей. В частности, надзорный орган рекомендовал управляющим воздушной гаванью "расширить пространство для россиян в зоне вылета и улучшить их питание и условия проживания".

В комиссии указали, что "длительное пребывание" в зоне ожидания может унизить человеческое достоинство, которое защищается конституцией. Правозащитники также попросили министерство юстиции создать отдельное помещение для ожидания за пределами аэропорта и подготовить правила, касающиеся питания и медицинской помощи, в сотрудничестве со спикером парламента.

Россияне подали заявление на предоставление убежища после прибытия в аэропорт, но южнокорейские власти им отказали, сославшись на то, что уклонение от мобилизации не является основанием для получения статуса беженца. Они подали жалобу на решение министерства юстиции. В феврале южнокорейский суд постановил отменить решение в отношении двух россиян. В ответ исполнительная власть подала свою апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию. Из-за этого, как пишет Yonhap, россиянам пришлось "жить практически без крова где-то в аэропорту".

В свою очередь в российском посольстве в Сеуле корреспонденту ТАСС указали, что у них нет данных о "застрявших россиянах". "Ни сами заявители, ни корейские полномочные органы к нам по данному вопросу не обращались", - подчеркнули в дипломатическом представительстве. Консульский отдел посольства пояснил, что в случае подачи заявления на статус беженца власти страны не уведомляют дипломатов об этом в соответствии с законодательством.