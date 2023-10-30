В сектор Газа через КПП "Рафах" из Египта въехали 60 грузовиков с гуманитарной помощью

По информации телеканала Al-Qahera al-Ekhbariya, накануне пункт пересекли 47 автомашин с лекарствами и медицинскими средствами

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Колонна из 60 грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора Газа прибыла в анклав через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya.

По его информации, накануне КПП пересекли в общей сложности 47 автомашин с большим объемом лекарств и медицинских средств, подготовленных по просьбе Палестинского общества Красного Полумесяца.

Через наземный КПП "Рафах" в южные районы блокированного сектора Газа доставляется гуманитарная помощь жителям палестинского анклава. Это преимущественно лекарства и медицинские препараты, а также продовольствие, вода, палатки, средства личной гигиены. Никакие виды топлива в сектор не направляются. С 12 октября на территорию анклава через "Рафах" въехало около 100 грузовиков с гуманитарной помощью. Как сообщает Al-Qahera al-Ekhbariya, к 29 октября половина из перевозимых ими грузов была доставлена непосредственно в сектор Газа.

На прошлой неделе генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН, посвященных военной эскалации на Ближнем Востоке, отметил, что "палестинцы надеются, что в сектор Газа будут поступать 100 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно". По его словам, направляемые в настоящее время машины с помощью через КПП "Рафах" являются "лишь каплей в океане существующих потребностей жителей палестинского анклава".