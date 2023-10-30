Аэропорт Сургута усилил меры безопасности после беспорядков в Махачкале

Сотрудники полиции несут службу в усиленном составе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 октября. /ТАСС/. Меры безопасности усилены в аэропорту Сургута, крупнейшей воздушной гавани Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Сургута.

"В аэропорту Сургута после событий в Махачкале у транспортной полиции усилены меры безопасности транспортной полиции, у них несение службы усиленным составом", - сказал собеседник агентства. В Сургут самолеты из Израиля не летают, но есть рейс, связывающий с Махачкалой.

В свою очередь в аэропорту Рощино (Тюмень) ТАСС сообщили, что воздушная гавань работает штатно.

"Аэропорт работает в штатном режиме, рейсов в Израиль у нас нет", - сказал собеседник агентства.

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) не стали комментировать ситуацию. В воздушной гавани рейсов в Израиль нет, но есть в Махачкалу. В транспортной полиции по Уральскому федеральному округу и транспортной прокуратуре по УрФО ТАСС также не стали комментировать ситуацию.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Руководитель республики Сергей Меликов заявил, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.