Аэропорты СКФО работают в штатном режиме на фоне ситуации в Махачкале

Стабильная ситуация в Грозном, Магасе и Владикавказе

ТАСС, 30 октября.Аэропорты, расположенные в городах Северо-Кавказского федерального округа, продолжают работу в штатном режиме после беспорядков, произошедших в Махачкале. Об этом сообщили ТАСС в администрациях аэропортов.

Стабильная ситуация в Грозном, Магасе и Владикавказе. "Аэропорт в Нальчике работает в штатном режиме. Нет никаких изменений ни в работе, ни в принимаемых мерах безопасности", - сообщил ТАСС представитель аэропорта. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно. Крупнейшая воздушная гавань округа - аэропорт Минеральных вод - также принимает и отправляет все запланированные рейсы, как и Ставрополь.

По сообщению пресс-службы аэропорта Магас, "в сети ходят фальшивые новости о прибытии в Ингушетию еврейских переселенцев". "Мы не принимаем международные рейсы, тем более из Израиля, таких рейсов у нас просто нет. Я сомневаюсь, что в Ингушетию таким сложным путем Израиль - Каир - Москва - Ингушетия полетят люди", - прокомментировал директор аэропорта Магомед Цуров.

Он напомнил, что студенты из республики и другие жители Ингушетии летают домой из Каира через Москву. "Кому-то явно хочется взорвать ситуацию на Кавказе. Сегодня мы наблюдали беспорядки в Махачкале, завтра захотят сделать то же самое в Ингушетии. Поэтому я как директор аэропорта, ответственный за безопасные полеты наших граждан, призываю ингушскую молодежь ни в коем случае не поддаваться на эти призывы: у вас есть отцы и старшие, не подставляйте себя и других людей", - отметил он.