В суперфинал "Лидеров России" прошли 46 управленцев из Приволжского федерального округа

Суперфинал пройдет в феврале 2024 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 октября. /ТАСС/. Участниками суперфинала пятого сезона конкурса "Лидеры России" станут 46 управленцев из 11 регионов Приволжского федерального округа (ПФО), сообщили в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

"В Нижнем Новгороде завершился окружной финал пятого конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - в Приволжском федеральном округе. Его победителями стали 46 управленцев из 11 регионов. Все они продолжат участие в конкурсе и будут готовиться к суперфиналу, который состоится в феврале 2024 года", - говорится в сообщении.

Всего из ПФО на участие в пятом сезоне подали заявки более 24 тыс. человек, из которых почти 400 получили допуск к очным испытаниям. Гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров отметил, что среди победителей есть как управленцы, которые участвовали во всех пяти сезонах конкурса и поступательно шли к цели, так и дебютанты.

"У всех разный опыт и стиль управления, но настоящих лидеров выделяет одно - стремление работать для людей и нашей страны. Победители всех окружных финалов выходят в суперфинал конкурса, получают грант в размере 1 млн рублей на образование и возможность поработать с наставниками из числа ведущих управленцев России", - приводятся в сообщении слова Комиссарова.

Победители окружного финала работают в сферах промышленности, образования, науки, банковской деятельности, атомной энергетики, информационных технологий и в других направлениях.

В суперфинал по итогам полуфиналов во всех федеральных округах пройдут 300 человек. Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации.