Кабмин упростил систему аттестации для соискателей степени кандидата наук

Теперь защитить диссертацию можно в виде научного доклада

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правительство России усовершенствовало систему научной аттестации, теперь соискатели степени кандидата наук смогут защитить диссертацию в виде научного доклада. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Соискатели ученой степени кандидата наук смогут защищать диссертацию в виде научного доклада, подготовленного на основе ранее опубликованных работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аспиранты-очники, имеющие не менее 10 научных публикаций, значимых для развития науки и технологий, смогут представить на защиту диссертацию в виде доклада, содержащего обзор таких статей. "Тем самым аспиранты смогут уделять больше внимания своим исследованиям и быстрее выходить на защиту кандидатской диссертации", - пояснили в кабмине.

В пресс-службе напомнили, что в 2021 году подобный порядок защиты был установлен для соискателей ученой степени доктора наук, однако в этом случае должно быть не менее 50 публикаций в области гуманитарных, экономических или общественных наук. "Отныне это правило будет распространяться и на другие научные области. Таким образом, для всех ученых, защищающих докторскую диссертацию, устанавливаются одинаковые требования", - пояснили в кабмине.

Также постановление предусматривает возможность создания "разовых" диссертационных советов, которые необходимы для защиты "конкретных научных работ, специфика которых не совпадает с компетенциями постоянно действующего диссертационного совета".

Помимо этого, с конца октября 2023 года до 15 апреля 2024 года вместе с бумажной копией аттестационного дела диссертационные советы будут предоставлять в Минобрнауки электронные версии дел. Как пояснили в правительстве, подобное изменение позволит ускорить процесс государственной аттестации. После 15 апреля аттестационные дела будут рассматриваться только в электронном виде.