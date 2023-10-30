Более 750 тыс. жителей Прибалтики и Польши посетили Белоруссию с начала безвизового режима

Чаще всего в страну ездили граждане Литвы, рассказали в белорусском погранкомитете

МИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Более 750 тыс. жителей Латвии, Литвы и Польши воспользовались правом безвизового въезда в Белоруссию с 2022 года. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

"С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовали 751 660 иностранцев: 470 464 гражданина Литвы, 172 244 гражданина и 52 615 неграждан Латвии, а также 56 337 граждан Польши", - говорится в сообщении.

В погранкомитете добавили, что с начала текущего года Белоруссию без виз посетили более 360 тыс. иностранцев, в том числе 222 201 гражданин Литвы, 84 110 граждан и 25 736 неграждан Латвии, а также 34 627 граждан Польши.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря 2022 года поддержал предложение правительства о продлении упрощенного визового режима для жителей трех стран ЕС до конца 2023 года. Первоначально такой порядок въезда вводился для жителей Литвы и Латвии на период с 15 апреля по 15 мая 2022 года, затем он был продлен для жителей этих стран и Польши. В Минске заявили, что этот шаг позволит гражданам соседних государств составить объективное представление о современной Белоруссии, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой народа.