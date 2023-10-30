В Югре суточное число заражений коронавирусом снизилось вдвое

За сутки в регионе выявили 68 случаев

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе снизилось за сутки вдвое, до 68. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"За последние сутки в Югре зарегистрировано 68 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в семи муниципальных образованиях", - сказано в сообщении.

По данным управления Роспотребнадзора, в Югре сутками ранее было зафиксировано 125 новых случаев коронавирусной инфекции, а еще ранее - 150 - впервые с конца 2022 года. При этом за неделю с 17 по 23 октября в регионе зафиксировано 439 новых случаев COVID-19 в 21 из 22 муниципальных образований.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано более 272 тыс. случаев заражения коронавирусом. От последствий COVID-19 умерли 2 618 человек, выздоровели более 268 тыс. пациентов. Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения региона, Югра приобрела 20 тыс. вакцин "Спутник Лайт" и "Конвасэл". Приоритетно их получат пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями. Автономный округ готов развернуть около 5 тыс. коек для пациентов с COVID-19 при значительном росте количества больных.