30 октября, 08:01

Каца оштрафовали на 50 тыс. рублей за непредоставление отчета о работе иноагента

В конце августа он был заочно приговорен к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы оштрафовал Максима Каца (признан в РФ иноагентом) за непредоставление отчетности о деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Суд признал виновным Каца М. Е. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 50 тыс. рублей",- сказали в пресс-службе.

В конце августа Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. 

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