В Туркмении выбрали "отважного алабая года"

Им стала собака министерства нацбезопасности

АШХАБАД, 30 октября. /ТАСС/. Собака, принадлежащая Министерству национальной безопасности Туркмении, удостоилась звания "Отважный туркменский алабай года" на конкурсе собаководов, организованном в рамках Праздника алабая. Об этом пишет официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

В ходе конкурса жюри и публике сначала называли кличку, возраст, родословную собак, их владельцев. Всего в финал конкурса вышли 10 алабаев, продолжающих ту или иную племенную линию, восходящую к знаменитым предкам. Жюри в том числе оценивало характерные для чистокровных алабаев признаки. Затем все собаки участвовали в соревновании, во время которых кинолог направлял животное через полосу препятствий из стандартных снарядов. При их прохождении учитывалась скорость и точность.

По решению жюри звания "Отважный туркменский алабай года" была удостоена собака по кличке Акхан, принадлежащая Министерству национальной безопасности Туркмении. В качестве приза ведомство получило ключи от автомобиля от президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, а также специальную медаль, переходящий кубок и диплом.

В Ашхабаде и регионах страны прошли научно-практические конференции, посвященные актуальным задачам собаководства, выставки и творческие конкурсы изобразительного и декоративно-прикладного искусства в часть алабаев, музыкальные выступления и другие культурные акции.

Бердымухамедов поздравил собаководов и народ страны с праздником.

Алабай считается национальным достоянием Туркмении наряду с ахалтекинскими скакунами. Экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов посвятил им несколько книг. Он также дарил щенков этой породы высокопоставленным гостям, в том числе российскому лидеру Владимиру Путину. В 2021 году в Туркмении был учрежден праздник алабая и первый конкурс "Отважный туркменский алабай года".