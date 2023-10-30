30 октября, 08:05
Палестино-израильский конфликт

Мать похищенной ХАМАС студентки из ФРГ Шани Лук подтвердила ее гибель

Шани Лук. Reuters
Шани Лук
© Reuters

Официального подтверждения гибели девушки пока нет

БЕРЛИН, 30 октября. /ТАСС/. Мать похищенной в Израиле радикалами из движения ХАМАС студентки Шани Лук подтвердила гибель девушки.

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"К сожалению, вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых", - сказала Рикарда Лук телеканалам RTL и NTV. Официального подтверждения гибели девушки пока нет.

Ранее сообщалось о похищенной 22-летней немке Шани Лук, чьи фото распространялись в соцсетях в выходные. Ее мать ранее утверждала, что девушка жива, но находится в тяжелом состоянии, в то время как телеканал ZDF со ссылкой на собственные источники еще 10 октября сообщил, что она погибла.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Германии начала расследование в отношении ХАМАС по подозрению в убийствах и захвате заложников. 

Теги:
ПалестинаГерманияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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