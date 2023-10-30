Мать похищенной ХАМАС студентки из ФРГ Шани Лук подтвердила ее гибель

Официального подтверждения гибели девушки пока нет

БЕРЛИН, 30 октября. /ТАСС/. Мать похищенной в Израиле радикалами из движения ХАМАС студентки Шани Лук подтвердила гибель девушки.

"К сожалению, вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых", - сказала Рикарда Лук телеканалам RTL и NTV. Официального подтверждения гибели девушки пока нет.

Ранее сообщалось о похищенной 22-летней немке Шани Лук, чьи фото распространялись в соцсетях в выходные. Ее мать ранее утверждала, что девушка жива, но находится в тяжелом состоянии, в то время как телеканал ZDF со ссылкой на собственные источники еще 10 октября сообщил, что она погибла.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Германии начала расследование в отношении ХАМАС по подозрению в убийствах и захвате заложников.