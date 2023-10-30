Правда ли, что создание цифрового медицинского профиля отменит медтайну?

Единую систему персонифицированного учета медицинской помощи ОМС развернут в 14 пилотных регионах до конца года. При этом, по словам Михаила Мурашко, в 2024 году планируется не только сформировать в полном объеме цифровые медицинские профили для всех застрахованных в системе ОМС, но и позаботиться о запуске "цифровой профилактики" на территории страны, предполагающей управление показателями здоровья с помощью системы индивидуального сопровождения.

Михаил Мурашко разъясняет, зачем проводится цифровизация медицины, так: "Необходим цифровой профиль пациента, для того чтобы понимать, на каком жизненном этапе что с ним происходит. Фактически у человека есть три жизненных этапа — когда мы формируем здоровье, когда мы сохраняем здоровье и выявляем проблемы, и этап жизни старшего возраста, когда мы поддерживаем здоровье. Так вот, для того, чтобы это сделать, мы фактически по каждому человеку должны сформировать список основных проблем, которые могут принести ему неприятности со здоровьем или вызвать тяжелое заболевание, госпитализацию или, что еще хуже, летальный исход".

Создание ЦМП направлено на то, чтобы пациент мог понимать, какие меры необходимо принимать, чтобы сохранить свое здоровье. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава, "цифровой медицинский профиль — это персонализированный профиль с выработкой персональных подходов и рекомендаций для пациента. ЦМП позволит врачу сформировать план лечения пациента с учетом всей имеющейся информации о пациенте из различных источников, тем самым повышая качество оказания медицинской помощи". Но даже в этом случае в представленных Банком России Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2023 год и период 2024 и 2025 годов отмечается, что медицинские данные могут быть добавлены в цифровой профиль гражданина только в случае его согласия и с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

Что касается врачебного приема, то никаких изменений в формате и перевода его в некий "цифровой" режим не планируется. Прием и постановка диагноза осуществляются очно, добавили в ведомстве.

По словам замминистра здравоохранения Павла Пугачева, пациентам медицинских учреждений не стоит опасаться, что с появлением цифрового медицинского профиля их личные данные попадут в открытый доступ. "У нас сфера здравоохранения отнесена к объектам критической информационной инфраструктуры. Причем вне зависимости от того, федеральные это сервисы или региональные, она (инфраструктура — прим. ТАСС) должна защищаться должным образом на всех уровнях с разграничением доступа. Поэтому волнение беспочвенно, поскольку тем, кому данные не должны быть предоставлены, они точно предоставлены не будут", — считает Пугачев. Замминистра добавляет, что даже в медицинском учреждении доступ к данным будет предоставлен лишь конкретному врачу в рамках оказания медицинской помощи на приеме.

"Повышение риска утечки данных о диагнозе или любых других персональных данных, отмена понятия медицинской тайны с появлением цифровых профилей — это не более чем боязнь всего нового, — комментирует ТАСС генеральный директор медтехкомпании "Доктор Рядом" Александр Андреев. — Дальнейший переход в цифровой формат неизбежен, он повышает доступность медицинских услуг, снижает нагрузку на систему здравоохранения. К тому же цифровизация — это не только повышение качества и доступности медицинских услуг. С развитием цифровой медицины развивается и защита данных от киберрисков".