В Москве участниками турнира по армейскому рукопашному бою стали 350 школьников

Учащиеся от 8 до 17 лет состязались в предварительных, полуфинальных и финальных поединках

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Участниками турнира по армейскому рукопашному бою, который прошел в Московском дворце пионеров, стали 350 школьников из нескольких регионов России, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В Московском дворце пионеров состоялось первенство образовательного комплекса "Воробьевы горы" по армейскому рукопашному бою. Соревнование было посвящено памяти воинов, погибших при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции, а также памяти руководителя и тренера физкультурно-спортивного клуба единоборств Николая Чабанюка, судьи первой категории по армейскому рукопашному бою. В турнире сошлись более 350 школьников из военно-патриотических и спортивных клубов, суворовских училищ и кадетских корпусов из Москвы, Севастополя, Московской, Ивановской, Костромской, Пензенской, Ярославской и Нижегородской областей и Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соревнованиях также приняли участие команды клубов Московского регионального отделения Федерации армейского рукопашного боя России. Учащиеся от 8 до 17 лет состязались в предварительных, полуфинальных и финальных поединках, судьи определили победителей в разных возрастных группах. Каждый участник соревнования получил памятные призы и подарки.