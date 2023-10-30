В Подмосковье 15 молодых ученых получат премии губернатора региона

В 2023 году присудили в общей сложности 15 премий по 700 тыс. рублей каждая

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Премии губернатора Московской области присудили 15 молодым ученым и специалистам региона. Каждый из лауреатов получит по 700 тыс. рублей, об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В этом году присудили в общей сложности 15 премий по 700 тыс. рублей каждая. Их получат молодые талантливые специалисты - физики, математики, химики, инженеры, биологи - работающие в научно-исследовательских и производственных организациях региона", - сказала она.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона добавили, что премия губернатора Московской области в сфере науки, технологии, техники и инноваций вручается уже 12 лет. За все время ее присудили более чем 170 талантливым специалистам. В этом году прием заявок на участие в конкурсе стартовал в феврале и завершился в апреле.

В этом году лауреатами премии стали специалисты из таких городских округов, как Долгопрудный, Черноголовка, Пушкинский, Дубна, Фрязино, Пущино, Солнечногорск.