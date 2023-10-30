"Одноклассники" обновили раздел "Увлечения"

В соцсети рассказали, что улучшили навигацию в сервисе, обновили каталог контента, а публикации из "Увлечений" стали доступны неавторизованным пользователям

"Одноклассники" (ОК) обновили раздел "Увлечения". В пресс-службе соцсети рассказали, что улучшили навигацию в сервисе, обновили каталог контента, добавили фильтры, а публикации из "Увлечений" стали доступны неавторизованным пользователям.

"ОК представили обновленные "Увлечения": теперь это полноформатный сервис с разными видами контента и новыми возможностями для общения", - отметили в пресс-службе.

Искать посты по теме хобби теперь можно не по всей соцсети, а внутри "Увлечений". Неавторизованные пользователи теперь смогут видеть все типы публикаций, однако чтобы написать комментарий, задать вопрос или поставить реакцию, необходимо будет войти в аккаунт.

В "Увлечениях" также появились два новых раздела. В "Базе знаний" будут находиться статьи и видео, написанные экспертами из разных сфер и отобранные редакцией ОК. А в "Вопросах и ответах" можно будет общаться и делиться собственными знаниями со всей аудиторией "Увлечений". При этом в соцсети отметили, что контент перед публикацией будут проверять, чтобы пользователи получали достоверную информацию.