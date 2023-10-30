Запасная присяжная по делу Фургала рассказала в суде о получении советов от судьи

Она заявила, что судья призывал прислушаться скрупулезно к выступлениям стороны обвинения

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Запасной член коллегии присяжных заседателей по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в показаниях рассказала, что судья при рассмотрении дела по существу советовал им внимательно относиться к доказательствам стороны обвинения и не обращать внимание на позицию защиты, передает корреспондент ТАСС из зала Мособлсуда, рассматривающего жалобу на приговор по этому делу.

"Позднее судья (председательствующий по делу в суде первой инстанции Геннадий Цой - прим. ТАСС) стал приходить в совещательную комнату, сначала обсуждались технические вопросы, а потом и процессуальные. Он призывал прислушаться скрупулезно к выступлениям стороны обвинения. Спустя полгода, когда к выступлениям приступила сторона защиты, он заходил, говорил о неопытности и возрасте адвокатов, говорил не полагаться на их слова, хотя мы его не просили о каких-либо разъяснениях по этому вопросу", - сказала запасная присяжная Евгения Цветкова при опросе судом апелляционной инстанции. Она также рассказала, что в совещательной комнате часто присутствовали двое конвойных, и они были удалены оттуда только после протеста адвокатов.

Ранее старшина коллегии Игорь Чивирев опроверг заявления защиты об оказании давления со стороны суда при вынесении вердикта. Защита получила разрешение суда на опрос еще двух запасных членов коллегии.

Фургал был признан виновным в совершении убийств в составе группы лиц. В рамках оглашения того же приговора бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно- Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии.

В настоящее время экс-губернатор знакомится с материалами другого уголовного дела в отношении него по экономическому составу.