С начала года поток российских туристов в Армению увеличился на 64,3%

Он достиг 945 тыс. человек

ЕРЕВАН, 30 октября. /ТАСС/. Поток российских туристов в Армению с января по сентябрь 2023 года увеличился на 64,3% и достиг 945 тыс. человек. Об этом в парламенте заявил министр финансов республики Ваге Ованнисян.

"У нас рост количества туристов на 48,8%. С другой стороны, мы имеем рост числа туристов из РФ на 64,3%. В январе - сентябре Армению посетили 1 млн 850 тыс. туристов, из них 945 тыс. из России", - сказал он.

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