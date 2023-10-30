В Городовиковском районе Калмыкии ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота

Ветслужбой района проводятся мероприятия по ликвидации двух очагов заболеваний

ЭЛИСТА, 30 октября. /ТАСС/. Карантин по лейкозу крупного рогатого скота (КРС) введен в Городовиковском районе Калмыкии в связи с инфицированием сельхозживотных на животноводческой стоянке, сообщили журналистам в пресс-службе управления ветеринарии республики.

"В Городовиковском районе Калмыкии ветеринарной службой установлен карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Причиной введения ограничительных мероприятий стало выявление восьми голов крупного рогатого скота, инфицированных вирусом лейкоза КРС, на территории животноводческой стоянки Южненского сельского муниципального образования", - говорится в сообщении.

Ранее на территории этого же сельского муниципального образования была выявлена больная бруцеллезом корова. Теперь ветслужбой района проводятся мероприятия по ликвидации двух очагов заболеваний - бруцеллеза и лейкоза крупного рогатого скота.

Лейкоз крупного рогатого скота - хроническая инфекционная болезнь, характеризующаяся паразитированием вируса в клетках крови, что приводит к нарушению их генетического аппарата и превращению клетки в злокачественную. Болезнь вызывается вирусом лейкоза КРС семейства Retroviridae, который в естественных условиях передается крупному рогатому скоту, зебу, буйволам и овцам. Бруцеллез - это зоонозная инфекция, которая передается от животных к человеку и характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека.