Гутерриш заявил, что увидел последствия климатического кризиса с Эвереста

Генсек ООН призвал ввести меры, останавливающие рост температур на отметке в 1,5 градусов Цельсия

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что увидел последствия климатического кризиса, побывав у подножия горы Эверест, и призвал к борьбе против роста температур.

"Сегодня у подножия горы Эверест я увидел своими глазами ужасные последствия климатического кризиса для Гималаев", - написал он на странице в соцсети X (ранее Twitter). Гутерриш также опубликовал видео, на котором он призвал скорее ввести меры, которые позволят остановить рост температур на отметке в 1,5 градусов Цельсия.

"Я нахожусь в Гималаях, где ледники тают с рекордной скоростью, как в Гренландии, как в Антарктиде. Уровень моря поднимается. Мы видим потопы, оползни, их драматическое влияние на местное общество", - указал генсек ООН. Он заявил о необходимости "остановить сумасшествие". "Ледники отступают, но мы не можем отступать. Нам нужно действовать в борьбе с изменениями климата", - добавил Гутерриш.

В декабре 2015 года было подписано Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением. Страны-участницы обязались добровольно сократить выбросы СО2 в ближайшие десятилетия для того, чтобы удержать рост среднегодовой температуры на отметке в 1,5 или 2 градуса Цельсия.