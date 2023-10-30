На востоке Москвы построят новую эстакаду

Благодаря этому увеличится пропускная способность шоссе Энтузиастов, Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Новая автомобильная эстакада появится на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда в Москве. Строительство сооружения планируется завершить летом 2026 года, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Заключен государственный контракт с подрядной организацией на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и проведение строительно-монтажных работ. Протяженность новой эстакады составит почти 600 м, а ширина - 28 м. По контракту завершить проект планируется летом 2026 года", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Как отметили в мэрии, благодаря эстакаде увеличится пропускная способность шоссе Энтузиастов, Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда. Специалисты также проложат и реконструируют 3,16 км дорог.

"Проект предусматривает строительство нового подземного пешеходного перехода с двумя лестничными сходами длиной 89 м в районе дома №2 на Магнитогорской улице, перекладку коммуникаций и благоустройство территории площадью около 4 га", - цитирует пресс-служба руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова. Он уточнил, что строительство улучшит транспортную доступность района Ивановское.