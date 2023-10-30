В Омской области обновили более 80% автопарка медицинского транспорта

Поступившие машины распределены между 16 центральными районными больницами региона

ОМСК, 30 октября. /ТАСС/. Доля обновленного медицинского транспорта превысила в Омской области 80% после передачи районным больницам очередной партии автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Виталия Хоценко.

"Мы продолжаем планомерную работу по обновлению автотранспорта наших больниц и модернизации в целом системы здравоохранения. Работу выездных медицинских бригад обеспечивают порядка 230 автомобилей скорой помощи. На сегодняшний день мы уже более 80% транспорта поменяли, и у нас нет сейчас автомобилей старше 10 лет эксплуатации", - цитирует пресс-служба Хоценко.

Он подчеркнул, что перед властями стоит задача полностью обновить весь медицинский транспорт в регионе. "Сегодня мы передаем девять УАЗов и восемь "Газелей". Уверен, что благодаря этому транспорту медики смогут вовремя прийти на помощь и спасти много жизней. <…> В планах на следующий год передать еще 35 машин нашим больницам", - отметил глава региона.

Поступившие машины распределены между 16 центральными районными больницами Омской области. По одному новому автомобилю получили Исилькульский, Калачинский, Колосовский, Кормиловский, Крутинский, Москаленский, Одесский, Русско-Полянский, Седельниковский, Таврический, Тарский, Тевризский, Тюкалинский, Черлакский и Шербакульский муниципальные районы и два автомобиля - Омский район.

Главный врач Крутинской ЦРБ Сергей Науменко отметил, что УАЗ будет передан на обслуживание Пановского сельского поселения в 60 км от райцентра, где сейчас работает старая машина. "Теперь будет новый автомобиль, который снимает этот транспортный вопрос передвижения по проселочным дорогам при неблагоприятных погодных условиях", - привела пресс-служба слова Науменко.

За предыдущие два года медики получили 95 УАЗов и 167 легковых автомобилей. Машины повышенной проходимости особенно актуальны для Сибирского региона, где большое количество отдаленных населенных пунктов и длинный период межсезонной распутицы.