Собянин: благоустройство парка Яуза в Москве выполнено почти на 90%

Мэр Москвы отметил, что уже обустроили несколько спортивных площадок, преобразили территорию у Ростокинского акведука и обновили экотропу со стороны Олонецкого проезда

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Работы по благоустройству парка "Яуза" выполнены почти на 90%. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"На сегодня благоустройство парка Яуза выполнено приблизительно на 90%: обустроили несколько спортивных площадок, преобразили территорию у Ростокинского акведука, обновили экотропу со стороны Олонецкого проезда, открыли смотровые площадки", - написал мэр.

Он уточнил в своем блоге, что благоустройство парка Яуза - уникальной 20-километровой зеленой территории, рядом с которой проживает более 1 млн москвичей - продолжается. "В этом году работы охватили участки вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Кроме того, выполнили первый этап благоустройства участка парка в пойме реки Чермянка вдоль Сельскохозяйственной улицы и благоустройство парка "Ростокинский акведук" вдоль Яузы и проезда Кадомцева", - добавил Собянин.