В Чите рекомендовали отменить празднование Хеллоуина в школах

Пресс-секретарь комитета образования города Гэсэр Раднаев отметил, что Хеллоуин не популярен среди школьников и не имеет никакого смысла

ЧИТА, 30 октября. /ТАСС/. Комитет образования Читы рекомендовал школам города не проводить праздничные мероприятия в честь Хеллоуина, написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь комитета Гэсэр Раднаев.

"Комитетом образования Читы рекомендовано не проводить Хеллоуин в образовательных учреждениях краевой столицы. У нас традиционно проводятся мероприятия, направленные на развитие у детей патриотизма, на сохранение исторического наследия, на сохранение культурных традиций народов Российской Федерации", - написал Раднаев, отметив, что Хеллоуин не популярен среди школьников и не имеет никакого смысла.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования Забайкальского края, комитеты образования муниципалитетов могут выдавать такие рекомендации, однако решение о проведении внутренних мероприятий школы принимают самостоятельно. Общей рекомендации о запрете праздника в школах региона министерство не направляло.

Праздник Хеллоуин отмечается ежегодно в канун католического Дня всех святых - в ночь с 31 октября на 1 ноября. Первоначально Хеллоуин был распространен в англоязычных странах, но в последнее время стал популярным почти во всем мире.

Ранее власти Якутии запретили праздновать Хеллоуин в школах и иных образовательных учреждениях. В районы республики было разослано соответствующее письмо от первого заместителя министра образования и науки Якутии Алевтины Аргуновой.