Около 150 врачей трудоустроились в Подмосковье после целевого обучения в медвузах

Регион сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России - Первым МГМУ имени И. М. Сеченова, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, МГМСУ имени А. И. Евдокимова, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского и другими

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Почти 150 медицинских специалистов трудоустроились в больницы и поликлиники Московской области после завершения целевого обучения в медвузах, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Мы заинтересованы в привлечении новых специалистов для работы в регионе. Для этого в Подмосковье реализован целый комплекс мер соцподдержки медиков. Помимо этого, ежегодно наши медицинские организации заключают договоры с "целевиками", которые после окончания обучения возвращаются работать в наши больницы и поликлиники. В этом году после выпуска из медвузов к нам трудоустроились 148 молодых врачей, из них по программе специалитета - 44, по программе ординатуры - 104", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе уточнили, что Московская область благодаря поддержке Министерства здравоохранения РФ сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России - Первым МГМУ имени И. М. Сеченова, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, МГМСУ имени А. И. Евдокимова, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, Рязанским и Тверским медицинскими университетами и другими учебными заведениями.