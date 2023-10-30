В Минздраве назвали стабильной эпидситуацию по ковиду в России

Общие цифры не сопоставимы с показателями прошлых лет, рассказал главный внештатный специалист ведомства Владимир Чуланов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России сейчас относительно стабильная, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"У нас в РФ ситуация [по ковиду] тоже относительно стабильна - мы видим, что небольшое повышение заболеваемости за последние четыре недели наблюдается, но тем не менее общие цифры, конечно, не сопоставимы с теми, которые мы с вами привыкли видеть ранее", - сказал он на III ежегодной конференции по инфекционным болезням "Покровские чтения".

Чуланов добавил, что обстановка по коронавирусу в мире также стабильная.