Международный цифровой форум в Дагестане не будут переносить из-за прошедших беспорядков

Он "как и планировалось, состоится 2-3 ноября", сказал министр цифрового развития республики Юрий Гамзатов

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана не планируют переносить международный Каспийский цифровой форум из-за прошедших беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития республики Юрий Гамзатов.

В Дагестане 2-3 ноября состоится международный Каспийский цифровой форум - 2023.

"Наш форум, как и планировалось, состоится 2-3 ноября. Подготовка идет, ждем гостей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, планируется участие представителей Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении, Катара и Индии.

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. инциденту создан оперативный штаб, его возглавил руководитель республики Сергей Меликов. Он заявил, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.