В Москве продолжат работы по благоустройству возле станции "Медведково" в 2024 году

Второй этап работ включает обустройство разворотной площадки для общественного транспорта на пересечении улиц Широкой и Грекова со стороны южного выхода из метро

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро "Медведково" на северо-востоке столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

Второй этап работ запланирован на 2024 год и включает в себя обустройство разворотной площадки для общественного транспорта на пересечении улиц Широкой и Грекова со стороны южного выхода из метро.

"Главная задача этого проекта - улучшение пешеходной и транспортной доступности станции и расположенных рядом с ней остановок наземного общественного транспорта. В этом году провели первый этап, в рамках которого обновили улицу Грекова и участок улицы Широкой от дома 12а до дома 17, корпус 1", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что воздушные линии убрали в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложили почти 40 м системы водостока.

"В рамках проекта заменили покрытие тротуаров, в том числе восстановили разрушенные дорожки рядом с Храмом-часовней в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали". Общая площадь пешеходной зоны составляет теперь более 23,5 тыс. кв. м. Отремонтировали покрытие дорог и въездов во дворы, наземные пешеходные переходы оборудовали 26 опорами контрастного освещения, организовали четыре дополнительные "зебры", установили 13 современных остановочных павильонов", - добавил он.

Также вместо стихийной парковки на улице Широкой возле кинотеатра "Ладога" сделали организованную на 22 машино-места, всего обустроили почти 120 парковочных мест. Кроме того, в ходе благоустройства обновили 95-метровую лестницу, соединяющую улицу Широкую и Заревый проезд. Вдоль нее установили фонари, а на площадках - скамейки, лавочки-клумбы, кадки с деревьями. Возле станции метро "Медведково" провели озеленение - разбили свыше 40 тыс. кв. м газона, поздней осенью высадят более 50 деревьев.