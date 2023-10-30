Частичное отключение электроэнергии в Астане объяснили аварией на подводящих сетях

Первый замглавы городской администрации Нурлан Нуркенов заявил о "перебое кабеля и перегорании одного из шкафов"

АСТАНА, 30 октября. /ТАСС/. Произошедшее в воскресенье вечером частичное отключение электроэнергии в казахстанской столице, правобережная часть которой осталась без электричества, было спровоцировано аварией на подводящих сетях. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель главы администрации Астаны Нурлан Нуркенов.

"Никакого технологического нарушения работы второй станции не было. ТЭЦ-2 продолжала и продолжает работу в штатном режиме. Аварийная ситуация произошла на подводящих сетях. Если мы простыми словами скажем - это был перебой кабеля и перегорание одного из шкафов", - пояснил он.

По его словам, нештатная ситуация была устранена в течение полутора часов. "В 02:00 (23:00 мск - прим. ТАСС) все абоненты были обеспечены энергией", - указал Нуркенов. Он также признал, что в течение некоторого времени были ограничения подачи электроэнергии на отдельных социальных объектах, включая лечебные учреждения, правобережной части города.

По данным властей, всего без электроснабжения накануне вечером остались более 100 тыс. абонентов трех районов мегаполиса.

Подобное отключение электроэнергии произошло в той же части казахстанской столицы 21 февраля. Тогда пресс-служба АО "Астана - Региональная электросетевая компания" информировала, что отключения возникли на подстанции 110/10 кВ "Астана".