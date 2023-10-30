30 октября, 09:39

В России за три квартала 2023 года зафиксировали более 7 тыс. случаев кори

За весь 2022-й их было 102

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Врачи за три квартала 2023 года зарегистрировали более 7 тыс. случаев заболеваемости корью, за весь 2022-й их было 102. Об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"Корь - <…> в 2021 был один случай, в 2022 году - 102 случая инфекции, а за три квартала этого года мы имеем более 7 тыс. случаев инфекции", - сказал он на III ежегодной конференции по инфекционным болезням "Покровские чтения".

Согласно слайдам, сопровождавшим доклад Чуланова, в 2022 году в структуре инфекционных и паразитарных заболеваний в России доминировали ОРВИ и грипп (74,86%), а также коронавирусная инфекция (21,33%). 

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