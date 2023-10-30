Руслан Белый обжаловал решение Минюста о присвоении статуса иноагента

Дату заседания по делу пока не назначили

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Комик и экс-участник Comedy Club Руслан Белый (признан иноагентом) подал иск к Минюсту РФ с требованием снять с него статус иноагента. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы, куда поступило соответствующее исковое заявление.

"В суд поступил иск Белого Р. В. к Министерству юстиции РФ, в котором истец требует исключить его из перечня иноагентов", - сказали в суде. Дата заседания по делу пока не назначена.

Белый был внесен в реестр иноагентов в сентябре. В Минюсте утверждают, что комик "принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов". Кроме этого, артист выступил против спецоперации на Украине, а также формировал негативный образ Вооруженных сил Российской Федерации. В настоящее время Белый проживает в Испании.