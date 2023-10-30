Нижегородские школьники посетят Волгоград во время уроков-путешествий

Это позволит им познакомиться с материалами из школьной программы на месте, где разворачивались важные для страны исторические события

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 октября. /ТАСС/. Более 13 тыс. учеников 10-х классов Нижегородской области станут участниками образовательного проекта "Уроки с путешествием. Нижний Новгород - Волгоград". Это позволит им познакомиться с материалами из школьной программы на месте, где разворачивались важные для страны исторические события, сообщает пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

"Неоднократно обсуждали с родителями нижегородских школьников, что классические уроки истории не всегда позволяют в полной мере осознать масштабность некоторых событий из нашего прошлого. И если есть возможность ознакомить детей с материалом на месте, где разворачивались эти события, все гораздо надежнее сохраняется в памяти. Решил реализовать идею таких уроков в рамках путешествий именно в год 80-летия разгрома нашей армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Где, как не в Волгограде, на Мамаевом кургане, знакомиться с историей этого важнейшего для нашей страны сражения", - приводятся в сообщении слова Глеба Никитина.

Проект будет длиться с ноября по февраль. Для его реализации назначат специальные поезда, школьников в путешествии будут сопровождать педагоги, советники по воспитанию, студенты старших курсов.

"Нижегородских и волгоградских ребят ждет интересная экскурсионная программа, в которую войдут посещение достопримечательностей Волгограда и познавательные, обучающие занятия", - добавил губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин отметил, что проект поддержал глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Школьники из этого региона посетят Нижний Новгород для изучения истории ополчения Минина и Пожарского. По мнению Бочарова, сохранение исторической памяти, правды, исторического наследия является важнейшей задачей для всех поколений.

"Таким образом, регионы, на территории которых свершились судьбоносные события великой истории страны - победа советского народа в Сталинградской битве 2 февраля 1943 года и формирование в Нижнем Новгороде всенародного ополчения для освобождения Москвы от польских интервентов и защиты русской государственности в 1612 году - будут связаны единым историческим маршрутом", - цитирует Бочарова пресс-служба.