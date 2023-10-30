Глава СПЧ призвал власти жестко отреагировать на беспорядки в Дагестане

По словам Валерия Фадеева, они были "инспирированы извне"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что власти и общество должны жестко отреагировать на инспирированные извне массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы.

"Казалось какое-то время назад, что антисемитизм перевернутая страница в нашей истории. Я не могу сказать, что Россия была какой-то антисемитской страной, но в последние десятилетия эта тема вообще ушла из повестки дня, что отмечали, кстати, еврейские организации. И вот теперь такие неприятные события на Кавказе, это очень нехорошо. Здесь власти должны действовать в рамках закона, предельно жестко, должна быть какая-то разъяснительная политика, информационная политика", - сказал Фадеев журналистам, комментируя ситуацию в Дагестане.

Он отметил, что в дагестанском Дербенте столетиями жили иудеи и мусульмане, это был один из самых процветающих городов Кавказа.

"Наши российские евреи - неотъемлемая часть Кавказа, увязывать трагические события в Палестине с нашими евреями - это просто безумие. И так как есть информация, что эти события инспирированы извне, надо жестко к ним отнестись и поставить здесь точку. И население Северного Кавказа, население Дагестана и Махачкалы должно тоже обратиться к этим хулиганам и привести их в чувства. Понятно, что большинство населения Дагестана понимает в чем дело. Здесь очень важно общественное влияние", - добавил глава СПЧ.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы 29 октября произошли из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.