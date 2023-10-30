ДУМ РФ призвало мусульман страны не поддаваться на провокационные призывы

В организации также напомнили о недопустимости преследования людей по национальному или религиозному признаку

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Духовное управление мусульман (ДУМ) России призвало верующих страны не поддаваться на провокационные призывы и напомнило о недопустимости преследования людей по национальному или религиозному признаку. Соответствующее обращение президиума ДУМ РФ в связи с происшествием в аэропорту Махачкалы опубликовано в официальном Telegram-канале централизованной религиозной организации.

"Для нашей религии неприемлемы: несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как антисемитизм и юдофобия. <…> Мы настоятельно призываем российских мусульман <…> не поддаваться на провокационные призывы, сохранять человечность и патриотические чувства к нашей единой родине - России. Любые призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, являются преступными", - говорится в сообщении.

Духовное управление мусульман в своем обращении призвали органы госвласти на федеральном и региональном уровнях реагировать на инциденты незамедлительно, грамотно и сдержанно. "Готовы объяснить представителям органов власти отношение ислама к подобным эксцессам и заявляем о необходимости интенсификации государственно-конфессионального взаимодействия, не дожидаясь обострения ситуации", - отмечается в обращении.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.