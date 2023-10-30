Полеты из Калининграда будут осуществляться по 19 направлениям осенью и зимой

В аэропорты Москвы будут отправляться до 22 рейсов в день

КАЛИНИНГРАД, 30 октября. /ТАСС/. Аэропорт Храброво перешел на осенне-зимнее расписание. Полеты из Калининграда будут выполняться по 19 направлениям, сообщается в официальном Telegram-канале авиаузла.

"С 29 октября 2023 года в аэропорту Храброво начало действовать осенне-зимнее расписание полетов, которое продлится до 30 марта 2024 года. В зимнем расписании полеты будут выполнять 13 авиакомпаний по 19 направлениям", - говорится в сообщении.

В аэропорты Москвы будут отправляться до 22 рейсов в день. В Санкт-Петербург - до 12 рейсов в день. По региональным направлениям буду выполняться рейсы в Казань, Нижний Новгород, Самару, Пермь, Иваново, Новосибирск, Череповец, Петрозаводск, Екатеринбург, Псков, Минеральные Воды, Мурманск, Архангельск.

Запланированы рейсы в Минск (Белоруссия) - 4 раза в неделю. До 12 ноября будут выполняться чартерные рейсы в Анталью (Турция).

Международный аэропорт Калининград имени императрицы Елизаветы Петровны имеет статус аэропорта федерального значения. По итогам 2022 года пассажиропоток Храброво составил 3,74 млн человек. Основной поток гостей прибывает в область через него.