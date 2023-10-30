В Дагестане для туристов работает горячая линия в круглосуточном режиме

Номер телефона: +7(8722) 52-24-17, напомнил министр по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Организованные туристы, находящиеся в Дагестане, могут воспользоваться горячей линией. Им будет оказана вся необходимая помощь, сообщил ТАСС министр по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов.

"Министерство по туризму и народным художественным промыслам призывает туристов при возникновении нештатных ситуаций круглосуточно звонить в горячую линию ведомства - +7(8722) 52-24-17. Им будет оказана вся необходимая помощь", - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время жалоб от туристов не поступало.

"Мы надеемся, что сегодня вечером аэропорт уже сможет возобновить работу, специалисты над этим работают", - подытожил Мерданов.

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовые службы. По инциденту создан оперативный штаб, его возглавил руководитель республики Сергей Меликов. Он заявил, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.