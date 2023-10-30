Посольство РФ пока не получало запросы от Франции по поводу депортации граждан

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен ранее заявил, что Париж рассчитывает депортировать 39 россиян, состоящих на учете французских спецслужб, в связи с радикализацией этих людей

ПАРИЖ, 30 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Власти Франции не направляли в посольство России в Париже какие-либо запросы, связанные с депортацией 39 россиян, которую анонсировал министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российской дипломатической миссии.

"Данная тема пока что муссируется только французами в их информационном пространстве. Что касается посольства, на нас МВД Франции официально не выходило", - заявили дипломаты.

Ранее Дарманен в эфире телеканала BFMTV заявил, что Франция рассчитывает депортировать в РФ 39 россиян, состоящих на учете французских спецслужб, в связи с радикализацией этих людей. По его словам, российские власти уже дали ответ в рамках процедуры их идентификации и сейчас Париж ждет консульского разрешения, чтобы отправить их в РФ. Дарманен также отметил, что до украинского конфликта Париж регулярно получал одобрение консульства на высылку российских граждан с территории Франции.

14 октября глава МВД Франции сообщил журналистам, что около 60 граждан России фигурируют в списке лиц, находящихся под наблюдением в связи с приверженностью радикальной идеологии. Тогда он заявлял о намерении депортировать 20 из них, если будет получено согласие российских властей.