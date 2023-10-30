В Китае фестиваль Nauka 0+ в гибридном формате посетили более 400 тыс. человек

Кампус российско-китайского университета МГУ-ППИ стал площадкой для проведения 350 мероприятий с участием более 200 ученых

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Количество участников фестиваля Nauka 0+ ("Наука 0+") в Китае, прошедшего в конце октября в смешанном формате, превысило 400 тыс. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, входящего в число организаторов.

"В Китае с 24 по 29 октября в Совместном российско-китайском университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне впервые прошла Открытая неделя Nauka 0+, в которой в смешанном формате приняли участие более 400 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Кампус вуза, созданного в китайском Шэньчжэне МГУ и Пекинским политехническим институтом, стал площадкой для проведения 350 мероприятий по направлениям "Естественные науки", "Космос", "Искусственный интеллект" и "Культура и искусство". В них приняли участие более 200 ученых, в том числе несколько десятков членов Российской и Китайской академий наук.

Программа фестиваля также включала в себя выступления представителей технологических компаний двух стран, встречу с российским космонавтом Олегом Артемьевым и работу выставки, в которой приняли участие представители российских корпораций, вузов и научных центров. В рамках фестиваля также прошла международная конференция "Границы и проблемы в современной биологии, химии и материаловедении".

"Открытая неделя Nauka 0+ в Шэньчжэне еще раз продемонстрировала международный авторитет нашей науки и востребованность подобных форматов научно-просветительской работы. В течение недели школьники и студенты могли послушать лекции авторитетных ученых в области естественных наук, посетить российско-китайские лаборатории. Это мероприятие - пример дружбы университетских сообществ России и Китая, которая будет только крепнуть", - цитирует пресс-служба вуза министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Ректор МГУ Виктор Садовничий, в свою очередь, отметил "гигантскую организационную работу и атмосферу настоящей дружбы" на площадке фестиваля. "Благодарю всех участников и гостей <…> [события] за искренний интерес к российской науке, поддержку лекторов и модераторов, привнесение собственной экспертизы и компетенции в общий результат", - заключил он.

Новая форма сотрудничества

По мнению посла России в КНР Игоря Моргулова, Открытая неделя Nauka 0+ стала "принципиально новой формой российско-китайского сотрудничества".

"[Это] свидетельство высокого уровня доверия между интеллектуальными элитами, готовность его реализовывать на благо обеих стран. <…> Прошедший в Шэньчжэне праздник науки обладает огромным потенциалом плодотворного воздействия на деловой и инновационный климат, систему академических контактов и гуманитарных связей", - приводит слова Моргулова пресс-служба МГУ.

Фестиваль в Китае стал совместной инициативой Минобрнауки РФ, Университета МГУ-ППИ при поддержке Московского госуниверситета имени М. В. Ломоносова, Пекинского политехнического института и РАН. Мероприятие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в РФ в 2022-2031 годах.