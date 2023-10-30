Муфтий считает, что РФ имеет "достаточно прочности" для сохранения межнационального мира

Шафиг Пшихаче заявил, что "без некоего воздействия извне" инцидент в Махачкале не раскручивался

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Отношения между представителями разных национальностей и религий в России достаточно крепки, и страна имеет необходимый "запас прочности", чтобы не допустить обострения ситуации на почве межнациональных и межконфессиональных отношений. Такое мнение высказал ТАСС генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в Москве, председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихаче.

"Я считаю, что у нас достаточно прочности, и уверен в том, что в стране не будет допущено никакой раскачки ситуации. Также я думаю, что без некоего воздействия извне этот инцидент не раскручивался", - сказал муфтий, комментируя прошедшие беспорядки в аэропорту Махачкалы.

В целом он отметил, что полностью поддерживает позицию муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева, который назвал проведение протестной акции в аэропорту Махачкалы ошибкой и призвал жителей к решению вопроса, связанного с регулярным рейсом из Тель-Авива, мирным путем.

"Всем понятно, что то, что творится сегодня в Палестине, это величайшая трагедия, и невинных жертв - и детей, и женщин, и стариков - и с одной, и с другой стороны за очень короткое время очень много. Но то, что произошло в аэропорту Махачкалы, это не решение вопросов, такого допускать нельзя, нельзя поддаваться на такие провокации - надо более сдержанно и разумно подходить к вопросу", - добавил Пшихачев.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.