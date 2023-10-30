Заместитель генпрокурора РФ представил нового прокурора Чувашии Гиматова

Эдуард Гиматов ранее занимал пост заместителя прокурора Тамбовской области

ЧЕБОКСАРЫ, 30 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин, находясь с рабочим визитом в Чебоксарах, представил нового прокурора Чувашии Эдуарда Гиматова. Об этом говорится в сообщении, распространенном региональным надзорным ведомством.

"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова заместитель [генпрокурора] Николай Шишкин представил коллективу прокуратуры республики, руководителям республиканских органов государственной власти и подразделений правоохранительных органов региона Эдуарда Гиматова, назначенного <…> на должность прокурора Чувашской Республики", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что Шишкин обозначил ряд региональных проблем, требующих пристального внимания прокурора. Кроме того, состоялась рабочая встреча с главой Чувашии Олегом Николаевым.

"На встрече обсуждались дополнительные меры, направленные на укрепление законности, правопорядка и защиту прав жителей республики. Отмечены вопросы, касающиеся взаимодействия прокуратуры с органами власти, и необходимость совместного оперативного решения в первую очередь имеющихся в регионе социальных проблем", - подчеркивается в сообщении.

В сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы Чувашии, отмечается, что Николаев выделил важность совместных действий для сохранения стабильности общественно-политической обстановки в регионе и экономического развития республики, соблюдения прав и интересов граждан. По его словам, в приоритете - надзор за исполнением поручений президента и правительства России, соблюдение антикоррупционного законодательства.

Гиматов служит в органах прокуратуры с 2003 года, большую часть карьеры проработав в системе прокуратуры Тюменской области. С марта 2022 года до перехода в Чувашию трудился заместителем прокурора Тамбовской области.