На молодежном форуме "Наследие" в Москве открылась деловая программа

В ее рамках запланированы как минимум четыре круглых стола и пленарное заседание

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Деловая программа, в рамках которой пройдут заседания и круглые столы по проблемам в области реставрации объектов культурного наследия, открылась на молодежном форуме "Наследие" в Москве, сообщил журналистам руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Сегодня открывается регистрация на деловую программу форума. Это круглые столы, пленарные заседания, дискуссии о культурном наследии, о проблемах, тенденциях, обмен мнениями и поиск решений. Мы очень постарались, чтобы было интересно", - сказал Емельянов.

Он уточнил, что в рамках деловой программы запланированы как минимум четыре круглых стола и пленарное заседание, будет обсуждаться карьерный рост в реставрационной отрасли, развитие профессии, проблемы популяризации объектов культурного наследия, их использования. "Мы пригласили крупнейших инвесторов, уже сегодня вкладывающих деньги в московские памятники, лидеров реставрационной отрасли", - добавил Емельянов.

VI молодежный форум "Наследие" проходит с 15 сентября по 25 ноября, он состоит из конкурсной, образовательной, экскурсионной и деловой частей для студентов, а также городского фестиваля для всех желающих.