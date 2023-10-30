В Астраханской области создали первый фонд помощи бездомным животным

В регионе насчитывается свыше 23 тыс. бездомных собак

АСТРАХАНЬ, 30 октября. /ТАСС/. Первый фонд помощи бездомным животным в рамках федерального партийного проекта "Единой России" создан в Астраханской области, где насчитывается свыше 23 тыс. бездомных собак. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

"В Астраханской области создан фонд помощи бездомным животным "Добрый Тим", он появился в рамках федерального партийного проекта "Единой России" - "Защита животного мира". Его цель - найти новых хозяев для животных из приютов, пропагандировать ответственное отношение к четвероногим. Кроме того, среди главных задач - взаимодействие с общественными движениями, органами власти и СМИ в рамках комплексного решения проблемы с бродячими животными", - говорится в сообщении.

Учредителем фонда стала общественница, журналист Светлана Марченко, которая на протяжении десяти лет занимается вопросами помощи бездомным животным, создает и курирует приюты, проводит в школах "уроки доброты".

В Астраханской области насчитывается около 23 тыс. бездомных собак, созданы один муниципальный приют и четыре частных. Работа с безнадзорными животными находится на личном контроле губернатора Игоря Бабушкина. В ее основе - цивилизованный и гуманный подход с опорой на законодательство. В качестве дополнительных мер для решения проблем с безнадзорными животными в Астраханской области планируют поощрять граждан, взявших животных из приюта, частным организациям предоставлять господдержку.

В Астраханской области собаки часто нападают на людей, в том числе на детей, жители жалуются на целые стаи безнадзорных животных в общественных местах, а в специальные службы поступает много заявок на их отлов. В январе 2022 года следователи возбудили уголовное дело по факту смерти местного жителя в результате нападения бездомных собак. В марте 2023 года судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что гибель 44-летней женщины, тело которой обнаружили утром на парковке в Астрахани, произошла от травматического шока и массивной кровопотери после нападения бродячих собак, следователи проводят проверку.