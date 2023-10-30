Глава МЧС назвал эффективной систему профилактики пожаров и чрезвычайных ситуаций

По словам Александра Куренкова, необходимо совершенствовать способы и методы защиты населения, модернизировать технические средства и другие направления деятельности с учетом новых угроз национальной безопасности

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Созданная в России система профилактики чрезвычайных ситуаций и пожаров эффективна, так как позволяет добиваться положительной динамики. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на совместном заседании комитетов Госдумы по безопасности и по контролю, которое прошло в стенах министерства.

"Существующая модель превентивных и профилактических мероприятий показывает свою эффективность. Совместные усилия органов власти всех уровней позволяют добиваться положительной динамики снижения чрезвычайных ситуаций и пожаров", - отметил он.

Вместе с тем, добавил министр, актуальность проблемы защиты населения территорий не снижается. "Достигнутые на сегодняшний день положительные результаты не отменяют необходимости внедрения новейших подходов", - сказал он. По его мнению, необходимо совершенствовать способы и методы защиты населения, модернизировать технические средства и другие направления деятельности с учетом новых угроз национальной безопасности.

Куренков напомнил, что в 2022 году были внесены важнейшие изменения в законы о гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. "Это огромные изменения в нормативные акты, которые вносят ряд важнейших уточнений. Например, мероприятия по предупреждению ЧС можно будет проводить как в режиме повседневной деятельности, так и в режиме повышенной готовности", - сказал он. Также при введении режима повышенной готовности субъектам РФ будет предоставлено право использовать резервы материальных ресурсов не только для ликвидации ЧС, но и для их предупреждения.

Министр выразил надежду на конструктивное взаимодействие с Госдумой в будущем. Глава МЧС выступит в Госдуме на правительственном часе 8 ноября.