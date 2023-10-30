В ДР Конго число перемещенных лиц приблизилось к 7 млн

Это исторический максимум для республики, сказали в ООН

ПРЕТОРИЯ, 30 октября. /ТАСС/. Число внутренне перемещенных лиц в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 6,9 млн в результате вооруженного конфликта между правительственными силами и повстанцами. Об этом сообщила входящая в систему ООН Международная организация по миграции (МОМ).

"Количество внутренне перемещенных лиц достигло в ДРК исторического максимума, - говорится в сообщении. - Большинство из них нуждается в гуманитарной помощи". МОМ охарактеризовала ситуацию в этой области в республике как один из крупнейших гуманитарных кризисов в современном мире.

Большинство беженцев и перемещенных лиц приходится на восток ДРК, где в январе 2021 года повстанцы из группировки "Движение 23 марта" (М23) начали наступление на позиции правительственных войск. С тех пор в этой части страны продолжаются боевые действия, сопровождающиеся массовым перемещением жителей из-за угрозы насилия.