Главным редактором журнала "Эксперт" назначили Алексея Харнаса

В ближайшее время главред представит обновленную стратегию издания

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Медиаменеджер Алексей Харнас назначен на пост главного редактора журнала "Эксперт". Об этом говорится в сообщении издателя журнала ООО "Эксперт. Медиа", поступившем в ТАСС.

"Эксперт. Медиа", издатель журнала "Эксперт", назначил Алексея Харнаса главным редактором объединенной редакции издания, которая включает в себя печатную и интернет-версию журнала", - говорится в сообщении.

В ближайшее время главный редактор представит обновленную стратегию "Эксперта", отмечается в сообщении. "Ключевыми задачами Алексея станут увеличение аудитории и повышение ее вовлеченности, расширение каналов и форматов коммуникации. Уверен, главному редактору удастся сформировать коллектив, который сможет выпускать издание, интересное и полезное для читателей, которым важно иметь объективный, понятный и актуальный источник информации об экономике нашей страны и ее роли на международной арене", - отметил генеральный директор "Эксперт. Медиа" Максим Троепольский.

Ранее Алексей Харнас работал в изданиях "КоммерсантЪ" и "Ведомости", курировал корреспондентскую сеть на позиции заместителя главного редактора информационного агентства России ТАСС.

"Эксперт" - журнал с заслуженным именем и прекрасной репутацией. Уверен, что обновленной редакции удастся ответить на сегодняшние запросы, сделать издание еще более популярным и востребованным у читателей, интересующихся экономическими процессами, происходящими в нашей стране и за рубежом", - отметил Харнас.

Российский деловой еженедельник "Эксперт" издается с 1995 года в Москве. Сейчас проводит при поддержке ВЭБ.РФ программу финансового оздоровления. Перезапуск с обновленной концепцией состоится до конца 2023 года.