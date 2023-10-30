На северо-западе России ожидаются дожди и сильные снегопады

Синоптики также прогнозируют гололед и налипание снега на провода

ТАСС, 30 октября. Циклоны принесут в середине этой недели дожди и сильные снегопады в регионы Северо-Западного федерального округа, прогнозируется гололед и налипание снега на провода. И если на юге округа, в Калининградской области, ожидается до 15 градусов тепла, то на севере - морозы до минус 20, сообщили ТАСС в метеослужбах регионов.

"Петербург остается в северной части циклона, температура воздуха будет сохраняться близкой к 0 градусов. А вот следующий циклон опять меняет всю погоду на ближайшие дни. <…> Дождь приблизится к Санкт-Петербургу уже завтра во второй половине дня. А в ночь на 1 ноября сильный дождь пройдет не только по территории Ленинградской области, но и в Санкт-Петербурге. С прохождением теплого атмосферного фронта осадков днем станет меньше, но зато температура воздуха повысится до +6…+8 градусов. <…> Погода очень неустойчивая", - сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

В Карелии в первые дни ноября ожидаются осадки, возможен снег, а на юге региона - дождь, прогнозирует Карельский гидрометцентр. Среднесуточная температура в эти дни будет в диапазоне от -5 до 0 градусов, при этом в южной части республики будет теплее - до +3-4 градусов. Позже температура понизится. Уже в выходные ожидается благоприятная погода.

Метеорологическая зима

Кольский полуостров в последние дни октября будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. В Мурманской области ожидается местами снег, ночью до -9 градусов, при прояснениях до 15 градусов мороза, днем до -7 градусов, на дорогах гололедица. В течение недели в отдельных районах возможен небольшой снег. Синоптики отмечают, что в связи с временным похолоданием на всей территории области на этой неделе возможно образование неустойчивого ледостава на реках и мелководных частях водоемов.

По информации Севгидромета, в начале недели в Архангельской области погода будет неустойчивая, ожидается много осадков и виде снега, и в виде дождя. Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Температура будет в пределах от -5 до 0 градусов, в южной половине области - от 0 до +5. В конце рабочей недели осадков станет меньше, температура воздуха начнет понижаться до -8 градусов, по ночам при прояснениях до -13. В Ненецком автономном округе в понедельник местами метель, ночью и утром возможен туман, ночью 12-17 градусов мороза, днем до -14.

Снежный покров установился в Вологодской области. По прогнозу ведущего синоптика Вологодского гидрометцентра Ольги Рыковановой, во вторник температура повысится до +1 градуса, ожидается мокрый снег с дождем. В ночь на среду осадки усилятся, прогнозируется гололед, налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. В среду и четверг потеплеет до +3-5 градусов, однако уже в пятницу область окажется в тыловой, наиболее холодной части циклона, придет похолодание.

Как сообщила начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак, метеорологическая зима уже вступила в свои права на территории республики. Среднесуточные температуры перешли к отрицательным значениям, установился снежный покров, на севере Коми - до 20 см. С понедельника регион попадет под влияние циклона, по мере его продвижения на северо-восток ожидаются сильные снегопады, на юге региона - снег с дождем и температура от 0 до +5. В конце недели под влиянием арктического антициклона окрепнут морозы, на юге Коми ожидается до -7 градусов днем, по ночам до -15, на севере Коми - до -13 градусов днем и до -22 ночью.

Теплое начало ноября

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в понедельник на территории Псковской области ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом, на дорогах гололедица. Температура воздуха по области ночью составит до -4 градусов, днем воздух прогреется до +9 градусов. К середине недели станет еще теплее, днем прогнозируют до +12 градусов и почти без осадков. Такая погода, по ожиданиям синоптиков, продержится примерно до начала следующей недели.

Примерно такая же погода и в соседней Новгородской области. Там тоже небольшой мокрый снег с дождем. Ночью около -5 градусов, на дорогах местами гололедица. Осадки прогнозируются в регионе всю первую половину недели, после ожидается облачная погода, а ночные температуры будут выше нуля.

В Калининградской области начавшаяся неделя будет достаточно теплой, с максимальной температурой воздуха в отдельные дни до 15 градусов, сообщил ТАСС в региональном Гидрометцентре. "Температурный фон в самом западном российском регионе на этой неделе определит перенос сюда относительно теплых воздушных масс с Атлантики", - сказал начальник отдела Гидрометцентра Игорь Гуйван. Он уточнил, что минимальная температура воздуха ночью будет в границах 5-10 градусов тепла, лишь 2 ноября чуть ниже - плюс 2-7 градусов. Максимальная дневная температура воздуха 30 и 31 октября составит 10-15 градусов тепла, 1 ноября - 5-10 градусов выше нуля, в остальные дни недели - плюс 8-13 градусов. "По-прежнему по области будут наблюдаться кратковременные осадки в виде дождя, в отдельные дни они будут несущественными", - отметил Гуйван.